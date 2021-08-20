Значительный объем инвестиций в Алматы направляется в недвижимость

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие отрасли наиболее привлекательны для инвесторов, на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Е. Оразалина, наблюдается положительная динамика темпов роста экономики. Объем инвестиций в основной капитал составил 538,6 млрд тенге.

Причем инвестиции привлечены из трех источников, основная доля которых пришлась на самих собственников предприятий – 66,1% (356,1 млрд тенге), заемные средства – 18% (96,5 млрд тенге), госбюджет – 15,9% (86 млрд тенге).

«В этом году значительный объем инвестиций привлечен в недвижимость – 255 млрд тенге, транспорт и складирование – 65,1 млрд тенге, промышленность – 50,4 млрд тенге и в финансовую и страховую деятельность – 34 млрд тенге», - сообщил Еркебулан Оразалин.

В целом в 2021 году планируется привлечь 1,2 трлн тенге инвестиций, завершить 83 инвестиционных проекта на сумму 332,6 млрд тенге с созданием 10 000 рабочих мест, из которых свыше 5000 постоянных.

Еркебулан Оразалин рассказал о 16 социальных проектах, на реализацию которых были направлены инвестиции в размере 57,6 млрд тенге. В этом списке Театр балета на проспекте аль-Фараби, спортивно-медицинский центр по улице Азирбаева, общежитие при Академии им. Д. Кунаева и другие.

Кроме того, 38,7 млрд тенге инвестировано в 19 проектов в сфере торговли и услуг. Вложения направлены в гостиницы Holliday Inn Express, Novotel, Ibis, бизнес-центры, новые филиалы торговых сетей, рынки «Арлан», «Сары-Арка» и другие.

Инвестированы средства в 16 проектов в сфере промышленности на сумму 59,6 млрд тенге, среди которых 12 проектов Индустриальной зоны. Больше всего инвестиций направлено в сферу недвижимости, на реализацию 32 проектов выделено 176,7 млрд тенге.

«Сегодня завершена реализация 19 инвестпроектов на сумму 128,6 млрд тенге. Средства направлены на инновационную школу High Tech Academy с центром спорта и искусств, там создано 70 рабочих мест. Благодаря вложениям появился Медико-реабилитационный центр Helmer, два завода по выпуску автоклавного газобетона на территории Индустриальной зоны с созданием 165 рабочих мест», - отметил руководитель Управления предпринимательства и инвестиций.

Еркебулан Оразалин подчеркнул, что в рамках работы с иностранными инвесторами возобновлена деятельность Совета по привлечению инвесторов при акиме города.

По словам спикера, Алматы имеет хороший потенциал для привлечения зарубежных инвесторов. Город расположен на транспортном перекрестке грузового товарооборота из КНР в Западную Европу, из Азии в Россию. То есть доступны крупные рынки сбыта в ЕАЭС, имеется экспортный потенциал и доступ к азиатским и европейским рынкам.