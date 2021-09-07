Значительного снижения непродовольственной инфляции ожидают в РК в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев поделился планами по снижению непродовольственной инфляции в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По непродовольственным товарам основным потенциалом сдерживания роста цен обладает рынок ГСМ, который помимо прямого эффекта имеет существенный косвенный эффект на другие товары и услуги», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Озвучивая прогноз, глава Нацбанка назвал ожидаемые цифры.

«По согласованию с Правительством РК, мы ожидаем снижения непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и 4% в 2023-2024 годах», - заключил Е. Досаев.

Ранее, Е. Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране.

«В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - отметил глава Нацбанка.