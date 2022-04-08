Значительного движения талой воды в Костанайской области не наблюдается - ДЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасатели произвели облёт территории Костанайской области для оценки паводковой обстановки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С целью мониторинга паводковой ситуации заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко и начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов произвели облет территории региона.

«Визуальный осмотр установил, что снежный покров сохранился в районе сел Мырзаколь (Диевка) Аулиекольского района, Уленды Наурзумского района, в остальном повсеместно на территории Костанайского, Аулиекольского, Нарузумского районов снежный покров практически полностью сошел, при этом значительного движения талой воды не наблюдается», - сообщили в ведомстве.

В ходе облета вертолет совершил плановую посадку в селе Буревестник Нарузумского района. Была оценена угроза от талых вод расположенным внутри села дамбам.

По результатам обследования акиму Наурзумского района были даны поручения по снижению паводковой угрозы и недопущению чрезвычайных ситуаций в период активного снеготаяния.

Рабочей группой также планируется облет Алтынсаринского, Наурзумского районов и восточной части Аулиекольского района Костанайской области.