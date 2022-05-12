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Значительно выросли инвестиции в Шымкенте и Алматы
12 Мая 2022 10:31

Значительно выросли инвестиции в Шымкенте и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти на 90% выросли инвестиции в образование. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,3%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,7%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, инвестиции выросли в образовании – на 87%, госуправлении, социальном обеспечении – на 74,1%, строительстве – на 61,9%, научной и технической деятельности – на 53,7%.

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте – рост на 73,2%, а также в Акмолинской области – на 30,9% и городе Алматы – на 21,3%», - заключил министр.

Ранее А. Куантыров сообщил о росте основных экономических показателей за 4 месяца.

Автор:
Корреспондент

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