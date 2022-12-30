Значительно увеличится пропускная способность нефтепровода КТК

30 Декабря 2022, 13:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году значительно увеличится пропускная способность нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своей предвыборной программе поручил диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья. Для решения данной задачи министерством совместно с заинтересованными сторонами разработана Дорожная карта, которая предусматривает: дозагрузку мощностей маршрута Атырау-Самара с дальнейшей транспортировкой в порты Усть-Луга, Новороссийск; развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, в рамках которого планируется осуществление модернизации железнодорожных путей и расширение товарного парка железнодорожных вагонов-цистерн, а также реконструкция и модернизация нефтеналивных причалов в Актауском морском торговом порту. Также планируется увеличение экспорта нефти в КНР, включая расширение некоторых участков нефтепровода Казахстан-Китай», – сказал Б.Акчулаков.

Министр также сообщил, что в 2023 году будет завершен проект устранения узких мест на казахстанском участке Каспийского трубопроводного консорциума, который позволит увеличить пропускную способность с 53,7 млн тонн до 72,5 млн тонн в год.

Фото: svetland-oil.kz