Значительно увеличить производство топливных таблеток планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о развитии урановой промышленности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости Казахстана объём добычи урана вырос с 796 тонн в 1997 году до 19,5 тыс. тонн в 2020 году. С 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. На сегодня Казахстан заинтересован не только в добыче и поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции более высокого передела, с высокой добавленной стоимостью. С этой целью предусматривается создание вертикально-интегрированного комплекса ядерно-топливного цикла, для чего проводится работа по созданию и участию Республики Казахстан во всех недостающих звеньях ядерно-топливного цикла», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

По его словам, сегодня АО «Ульбинский металлургический завод» производит высокотехнологичную урановую, бериллиевую, танталовую продукцию для нужд атомной энергетики, электронной, аэрокосмической, металлургической промышленности и других областей деятельности.

«Урановое производство АО «УМЗ» выпускает продукцию порошков диоксида урана, топливных таблеток и перерабатывает трудновскрываемые урансодержащие материалы. Применяемая в урановом производстве АО «УМЗ» технология позволяет производить порошок диоксида урана керамического сорта обогащением до 5 % по изотопу 235-го урана путём переработки широкого спектра урансодержащих материалов. Текущая мощность производства составляет 1328 т/год. Порошки диоксида урана, производимые АО «УМЗ», сертифицированы в компаниях из США, Японии, Швеции. Поставки порошка диоксида урана осуществляются по всему миру: в США, Европу, Японию и Россию», - перечислил министр.

Он также сообщил, что сегодня мощность производства топливных таблеток составляет 107 т/год. Объем реализации в 2020 году составил 60 т. В текущем году ожидается увеличение мощности производства до 400 т/год.

«АО «УМЗ» является сертифицированным производителем топливных таблеток для реакторов. Таблетки, сертифицированные компанией Framatome (Франция) и CJNF (Китай), экспортируются. Также стоит отметить, что АО «УМЗ» одно из немногих предприятий в мире, имеющее технологию, которая позволяет перерабатывать трудновскрываемые урансодержащие материалы (золы и скрапы). Текущая мощность переработки составляет 180 т/год. В 2020 году переработано 12,8 т. золы до диоксида урана и 43,6 т. оборотов до закиси-окиси урана. С 2001г. Урановое производство АО «УМЗ» предлагает услуги по переработке таких материалов на коммерческой основе», - заключил Н. Ногаев.