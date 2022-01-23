Значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В «красной» зоне находится ранее благополучный жамбылский регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, по данным мониторинга, на территории региона на сегодняшний день зарегистрировано с начала пандемии 23 555 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 21 243 жамбылца.

Только неделю назад в регионе фиксировалось 22 269 заболевших COVID-19 – рост составил 1 286 случаев. Показатель заболеваемости сегодня на 100 тысяч населения 2068,8.

Зарегистрировано 8 365 случаев пневмонии, здесь также зафиксирован небольшой рост. Показатель на 100 тысяч населения - 734,5.

За прошедшие сутки выявлено 280 случаев COVID-19, при этом суточный прирост увеличился, составив 1,1%. Кроме того выявлено четыре случая пневмонии с суточным приростом 0,04%.

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Таразе –13 630 случаев, в Кордайском –2 075, Шуском –1 785 и Байзакском –1 687 районах. Менее всего – в самом отдаленном от областного центра Мойынкумском районе - 334. Среди призывников из других регионов республики с начала пандемии зафиксировано 125 заболевших, 99 случаев – жители других регионов.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона, включающих 811 коек, получают лечение 391 пациент. Заполняемость увеличилась на 38%, количество койко-мест – на 125. В том числе в реанимации – 30 (92 койки заполнены на 33%). В карантинные стационары помещено 114 лиц, неделю назад было двое, увеличилась заполняемость и количество коек -170.

В 10 лабораториях региона с суточной мощностью 4 020 исследований в среднем за сутки проводится 2 600 – 2 800 ПЦР-тестов.

В 23 организациях первичной медико-социальной помощи имеется 45 прививочных пунктов, из них 16 в городах и 29 в районах.