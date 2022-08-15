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Значительно снизились преступления с применением огнестрельного оружия в РК - МВД
15 Августа 2022 12:34

Значительно снизились преступления с применением огнестрельного оружия в РК - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эффективность мер по покупке у населения оружия отмечают в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение на половину количества преступлений, совершенных за последние пять лет с применением огнестрельного оружия», - сказала на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения общественной безопасности и профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия, МВД ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В текущем году, данная акция стартовала с 25 апреля, на эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге.

По результатам мероприятия в органы внутренних дел обратились более 1 тыс. граждан, которыми добровольно сданы 1,3 тыс. единицы огнестрельного оружия, более 9 тыс. патронов к нарезному оружию.


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