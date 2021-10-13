Значительная часть времени ученых уходит на подготовку отчетов – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айгуль Жумабаева озвучила запрос от фракции «Ак жол» касательно бюрократической нагрузки и поборов на научные исследования. По ее словам, в партию обращаются педагоги с жалобами на то, что значительная часть их времени уходит на отчеты вместо обучения детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в казахстанской науке происходят положительные изменения, но при этом есть тенденции, негативно влияющие на атмосферу в научных коллективах и на их научные результаты. Прежде всего, речь о бесконечных отчётах, которые сегодня повсеместно подменяют практическую работу. В демократическую партию «Ак жол» периодически обращаются педагогические и медицинские работники, с жалобами, что значительную часть времени им приходится готовить отчёты, вместо того чтобы учить детей или лечить пациентов. Теперь эта порочная практика дошла и до науки. Согласно Правилам МОН РК, грантовое финансирование предоставляется безвозмездно из средств госбюджета для реализации научных исследований. Исполнитель должен представить в уполномоченный орган ежегодный промежуточный и итоговый отчет. Однако на практике все обстоит иначе. Ежегодно, в течение 3 лет сдаются полугодовые, предварительные годовые, затем – заключительный отчеты. Отчеты представляются в электронном и бумажном формате в твердой обложке», - пояснила депутат Айгуль Жумабаева, озвучивая депутатский запрос в адрес министр образования и науки РК Асхата Аймагамбетова.

По ее словам, в ряде государственных вузов от руководителей проектов требуют еще и ежемесячные акты выполненных работ – всего 12 в год.

«Кроме того, Национальным центром экспертизы проводится ещё мониторинг реализации проектов на стадиях их выполнения и завершения. Мониторинговая комиссия на протяжении целого месяца проверяет ход работы, отвлекая учёных от самих исследований. Когда же им работать? Нужно понимать, что настоящее научное исследование - это очень трудоёмкий и продолжительный по времени процесс. На сегодня максимальный по времени грант - 3 года. При этом, значительная часть выделенного времени исследователей уходит на подготовку отчетов и мониторинги. Такой тотальный контроль, как говорят ученые, означает недоверие власти - это унижает честь, достоинство деятелей науки и отнимает время от проведения научных исследований. Фактически, учёные поставлены в положение заведомо подозреваемых лиц», - отметила депутат.

По мнению ученых, в контроле нуждается как раз деятельность самих околонаучных структур.

«Свидетельством тому являются громкие скандалы, которыми сопровождались конкурсы на научные проекты последние 5-7 лет - все эти годы ученые заявляли о проблемах при распределения грантов. Они указывали на непрозрачность выбора научных проектов, некомпетентный состав советов, игнорирование результатов экспертизы. Так, напомним, по результатам конкурса на 2015-2017 года грантообладателями оказались более 40 членов Национального научного совета. Скандал был и при распределении грантов на 2018-2020 годы. Депутаты «Ак жола» в обоих случаях выступили с требованием расследования ситуаций на предмет коррупции при распределении бюджетных средств, выделенных на развитие науки. На проблему объективности решений Национальных научных советов также обратил внимание и Президент в своем обращении. Еще одним вопросом, требующим решения, Президент назвал достойный уровень зарплаты ученых», - сказала Айгуль Жумабаева.

Депутат отметила, что за последние годы финансирование науки увеличилось в разы.

«Но судя по многочисленным обращениям ученых, статус НИИ при вузах до сих пор не отрегулирован. Зарплата ученых НИИ при вузах не изменилась с 2006 года. Руководство вузов считает, что ученые имеют возможность зарабатывать по научным проектам. Но даже из средств научных проектов в ряде ведущих вузов страны практикуется удержание 10-15% суммы. Нарушение приказа МОН о конкурсной документации, где обозначено: «Организацией исполнителем проектов не допускается удержание средств из программно-целевого финансирования». В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть обозначенные проблемы и принять необходимые меры для их решения. Считаем, что это станет реализацией поручений, озвученных Президентом Токаевым в своем Послании, важным шагом в развитии науки и поддержке казахстанских ученых», - добавила депутат Айгуль Жумабаева.