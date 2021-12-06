Значительная часть инженерных сооружений не отвечает требованиям сейсмостойкости - депутат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Мажилиса, депутат Балаим Кесебаева озвучила проблемы в сфере гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во-первых, в сейсмоопасных районах страны сосредоточено более 40% промышленного потенциала и проживает около половины населения страны. При этом значительная часть промышленных и гражданских зданий, инженерных сооружений в сейсмоопасных районах не отвечает требованиям сейсмостойкости. Во-вторых, в республике насчитывается 925 опасных участков, подверженных воздействию паводков, из них 189 населенных пунктов находятся под угрозой талых вод. Отсутствие целенаправленной работы по проведению необходимых профилактических инженерных мероприятий в регионах препятствует снижению ущерба от подтопления», - сказала Балаим Кесебаева на правительственном часе в Мажилисе на тему «О развитии системы гражданской защиты».
По ее словам, из-за этого на принятие неотложных мер и ликвидацию последствий наводнений и наводнений, возмещение материального ущерба пострадавшему населению тратится гораздо больше средств, чем на их профилактику.
«На территории республики увеличивается количество селевых и лавиноопасных участков. Недостаточное развитие сети наблюдений за состоянием снежного покрова в горных районах республики снижает качество прогнозирования лавинной опасности. Мониторинг и научные исследования по риску просадки ведутся слабо. Не выполняются решения по запрету строительства зданий, переселению населения из опасных зон, строительству эффективных защитных сооружений», - отметила депутат.
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