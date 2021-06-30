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    11:57, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Значимость закона по вопросам инклюзивного образования подчеркнул Нурлан Нигматулин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность законодательных изменений в сфере инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нынешней сессии принят еще один разработанный депутатами социальный закон – это Закон по вопросам инклюзивного образования. Значимость этого закона заключается в том, что им устанавливаются государственные гарантии по обеспечению лиц с особыми образовательными потребностями, условиями их самосовершенствования для продолжения обучения в течение всей жизни на всех уровнях образования», - сказал Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат.

    Он напомнил, что депутатами также было инициировано внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс, в Кодекс о недрах и недропользовании, в некоторые законодательные акты по вопросам науки, нотариата, дорожного движения и другие важные законы.

    «Все это, безусловно, позволит улучшить правовое регулирование всех важнейших общественных сфер в отношении нашего общества. Помимо рассмотрения и принятия законов в эту сессию депутаты организовали ряд мероприятий по наиболее актуальным вопросам экономической и социальной жизни страны. За истекшую сессию в стенах Парламента, несмотря на санитарные эпидемиологические ограничения, состоялись три правительственных часа, одно парламентское слушание, 35 круглых столов и 8 выездных заседаний комитетов», - заключил спикер Мажилиса.


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