Значимость закона по вопросам инклюзивного образования подчеркнул Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность законодательных изменений в сфере инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нынешней сессии принят еще один разработанный депутатами социальный закон – это Закон по вопросам инклюзивного образования. Значимость этого закона заключается в том, что им устанавливаются государственные гарантии по обеспечению лиц с особыми образовательными потребностями, условиями их самосовершенствования для продолжения обучения в течение всей жизни на всех уровнях образования», - сказал Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат.

Он напомнил, что депутатами также было инициировано внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс, в Кодекс о недрах и недропользовании, в некоторые законодательные акты по вопросам науки, нотариата, дорожного движения и другие важные законы.

«Все это, безусловно, позволит улучшить правовое регулирование всех важнейших общественных сфер в отношении нашего общества. Помимо рассмотрения и принятия законов в эту сессию депутаты организовали ряд мероприятий по наиболее актуальным вопросам экономической и социальной жизни страны. За истекшую сессию в стенах Парламента, несмотря на санитарные эпидемиологические ограничения, состоялись три правительственных часа, одно парламентское слушание, 35 круглых столов и 8 выездных заседаний комитетов», - заключил спикер Мажилиса.