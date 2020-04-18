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Значимость нейтралитета Туркменистана обсудили на международной видеоконференции

Автор:  
Арнур Рахимбеков
18 Апреля 2020, 11:17
Значимость нейтралитета Туркменистана обсудили на международной видеоконференции

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В Ашхабаде состоялся международный медиафорум в формате видеоконференции, посвященный 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

К видеоконференции были подключены руководители ряда министерств и ведомств Туркменистана, члены профессорско-преподавательского состава ряда туркменских вузов, национальных средств массовой информации, научные деятели, эксперты, а также руководители и представители таких крупных информагентств, как «МИР», «ТАСС», «Казинформ», «Азертадж», «Анадолу Aжансы», «Арминфо», «Женьминь Жибао» и другие.

Выступавшие спикеры отметили значимость политики постоянного нейтралитета Туркменистана, проводимой под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе выступлений участники форума рассказали о своем видении статуса позитивного нейтралитета Туркменистана, нацеленного на продвижение гуманных ценностей, достижение прогресса в мире исключительно путем мирного и конструктивного диалога. В рамках медиафорума состоялся показ видеоролика, который продемонстрировал успех проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, проверенной временем.

Ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова (г.Актау) Б.Ахметов отметил, что «Казахстан, как дружественная страна, поддерживает политику нейтралитета Туркменистана и уважает его самостоятельно избранный путь развития».

Также участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам туркменского нейтралитета в формате «вопрос – ответ». Все участники были приглашены на международную конференцию «Политика Нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», намеченную на декабрь текущего года в Ашхабаде.

Отметим, День нейтралитета Туркменистана считается вторым по значимости национальным праздником республики. Эта дата отмечается ежегодно 12 декабря.


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