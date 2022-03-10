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Значимость Наурыза для тюркских народов обсудили в Баку

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
10 Марта 2022, 21:11
Значимость Наурыза для тюркских народов обсудили в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане сегодня начала свою работу международная конференция на тему «Место Новруза в системе церемоний тюркских народов» с участием представителей научной интеллигенции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

10-11 марта Институт Археологии, этнографии и антропологии Национальной Академии Науки Азербайджана (НАНА) совместно с Центром мировой тюркологии в рамках международной конференции под названием «Место Новруза в системе церемоний тюркских народов», а также научно-художественного мероприятия организовывает художественную выставку «Национальные оттенки Новруза», состоящую из ручных работ юных художников.

На открытии конференции выступили руководство академии и главы дипломатических миссий в Баку, директоры институтов, а также известные представители научной интеллигенции Азербайджана.

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Спикеры единогласно отметили важность празднования Наурыз для укрепления связей между тюркскими государствами. Было подчеркнуто, что сближающие эти народы общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимной эффективной деятельности.

По словам посла РК в Азербайджане Сержана Абдыкаримова, празднование Наурыз мейрамы имеет большое значение в контексте реализации идейных ценностей программы «Рухани жаңғыру».

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«Наурыз - праздник национальной идентичности и гармонии, благополучия и единства. Это важный праздник с точки зрения сохранения национальной идентичности, формирования прагматизма, повышения открытости сознания. Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость дороже всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. Основная цель праздника Наурыз мейрамы - укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде», - отметил дипломат.

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Во время мероприятия юные таланты из художественной группы «Бакинского детско-подросткового творческого центра», участвовавшие в выставке «Национальные оттенки Новруза», были награждены почетными грамотами.

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