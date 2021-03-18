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Значение праздника Наурыз будет возрастать - Аида Балаева

18 Марта 2021 16:22
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Значение праздника Наурыз будет возрастать - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме проходит заседание круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций», в котором принимают участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, общественные деятели и эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Министр информации рассказала о праздновании Наурыза, поздравив участником с наступающим праздником.

«Наурыз мейрамы является праздником единства и согласия для нашего сплоченного народа. В рамках 30-летия независимости нашей страны, Президент объявил этот год годом реформ. Думаю, что значение этого праздника будет возрастать. В своей статье «Независимость дороже всего» Глава государства дал поручение, чтобы содержание празднования этого весеннего праздника было богатым. В связи с этим разработана новая концепция, на основе которой планируется комплекс мероприятий, направленных на вовлечение общества в укрепление духовно-нравственных ценностей. Исполнительный орган уже взял это на вооружение, ведется работа», - сказала в ходе заседания Аида Балаева.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, научно-творческой интеллигенции, неправительственных организаций, а также эксперты.


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#Культура   #Другие государственные органы   #Наурыз   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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