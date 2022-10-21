КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Змею вытащили полицейские из ванны жительницы Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 октября на пульт «102» поступила заявка от жительницы Костаная, в ванной комнате женщина обнаружила змею. На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Аскар Иментаев и его напарник Серик Малгаждар.

– Получив заявку, мы прибыли на адрес и действительно обнаружили змею, длиной 20-25 см. Откуда она взялась – мы сейчас выясняем, похоже, что она была чьим-то питомцем. В настоящее время ищем хозяина. На место прибыли и сотрудники МЧС, – рассказал участковый Иментаев.

В последующем специалисты подсказали, что пойманная змея – обыкновенный уж. Полицейские вывезли змею за город и выпустили в естественную среду обитания. В октябре-ноябре ужи заползают в разные норы и щели в земле, где и зимуют.





Фото: polisia.kz











