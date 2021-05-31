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Змей обнаружили в одном из домов Шымкента

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
31 Мая 2021, 12:38
Змей обнаружили в одном из домов Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В одном из жилых домов микрорайона «Казыгурт» города Шымкента обнаружены две змеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жильцы дома, напуганные пресмыкающимися, позвали на помощь спасателей.

Как сообщила пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям, информация о том, что в жилом доме обнаружены змеи, поступила около 01:00 часа ночи. Сотрудники оперативно-спасательного отряда прибыли на место происшествия. Они отловили двух змей и вывезли в безопасное место. Выяснилось, что пресмыкающиеся проникли в дом через входные двери. Длина одной из змей - больше метра, другая змея была поменьше. Спасатели считают, что это могли быть самка с детенышем.

Отметим, что это уже второй случай за май текущего года, когда в жилых домах Шымкента обнаружили змей.


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