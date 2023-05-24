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Злоупотребившего своим положением монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Мая 2023, 13:50
Злоупотребившего своим положением монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главной транспортной прокуратурой во взаимодействии с органами уголовного преследования и уполномоченным органом в сфере защиты конкуренции на системной основе проводится работа по пресечению фактов злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе одного из таких совместных мероприятий выявлено ТОО «Торговый дом «Топливно-энергетический комплекс – Казахстан», которое воспользовавшись монопольным преимуществом на оказание услуг по приемке, хранению и отпуску жидких грузов в границах железнодорожных путей, необоснованно получало сверхприбыль в течение 2 лет. В результате 15 марта 2023 года в отношении субъекта крупного предпринимательства возбуждено административное производство по части 3 статьи 159 КоАП, т.е. за злоупотребление субъектом рынка своим монопольным положением путем установления и поддержания монопольно высоких цен. Собранный материал 20.04.2023 года рассмотрен в Специализированном межрайонном административном суде г.Астана, по результатам которого монополист признан виновным в совершении административного правонарушения», - сообщили в ведомстве.

Суд обязал его выплатить штраф в размере 1 094 593 950 тенге и конфисковал незаконно полученный монопольный доход на сумму 579 826 102 тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.


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