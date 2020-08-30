Злоумышленник завладел взятыми напрокат игровыми приставками в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В последнее время, по статистике, в Таразе участились кражи бытового характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, подозреваемый в мошенничестве жамбылец под предлогом аренды оставил у себя в личное пользование игровые приставки, взятые напрокат.

«Сотрудники полиции после оперативных поисков задержали 29-летнего жителя одного из микрорайонов города Тараза за совершение ряда фактов мошенничества, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - В ходе следствия установлено, что задержанный обманным путем, пользуясь доверчивостью граждан, под предлогом аренды завладел двумя игровыми приставками «Sony» с дальнейшей целью перепродажи».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».

Задержанному грозит штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Предусмотрено также и лишение свободы на срок до двух лет, с конфискацией имущества.

Отметим, полиция Жамбылской области просит граждан беречь свое имущество, проявлять бдительность и запрашивать личную информацию о лицах, с которыми вы заключаете договоры.

Напомним, виновников последнего случая грабежа в Таразе полицейские нашли за 20 минут. Тогда нападению грабителей подвергся житель областного центра, который в час ночи возвращался из гостей домой через частный сектор. Неизвестные похитили у него сотовый телефон. «По горячим следам» были задержаны двое подозреваемых 18 и 19 лет, они были опознаны и дали признательные показания. После «грабежа» злоумышленники успели дойти только до соседнего переулка, когда их уже нашли полицейские.