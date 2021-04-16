Злоумышленник дважды ограбил девушку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичную полицию с заявлением обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее и похитил два мобильных телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Как рассказала потерпевшая, в 18:20 часов она стояла на остановке возле ТД «Евразия». В это время к ней подошел мужчина и выхватил телефон марки «Samsung 5» и бросился бежать. Проходивший рядом мужчина, увидев происходящее, стал преследовать его и попытался остановить. Между мужчинами завязалась потасовка. В ходе драки злоумышленник, заметив, что девушка пытается звонить со своего второго телефона марки «Xiomi A1», подбежал к ней и вырвал телефон из рук. После чего скрылся в сторону двора дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя города.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Стражи правопорядка благодарят неравнодушного жителя столицы за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.