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    23:00, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Злоумышленник дважды ограбил девушку в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичную полицию с заявлением обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что неизвестный мужчина напал на нее и похитил два мобильных телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    Как рассказала потерпевшая, в 18:20 часов она стояла на остановке возле ТД «Евразия». В это время к ней подошел мужчина и выхватил телефон марки «Samsung 5» и бросился бежать. Проходивший рядом мужчина, увидев происходящее, стал преследовать его и попытался остановить. Между мужчинами завязалась потасовка. В ходе драки злоумышленник, заметив, что девушка пытается звонить со своего второго телефона марки «Xiomi A1», подбежал к ней и вырвал телефон из рук. После чего скрылся в сторону двора дома.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя города.

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

    Стражи правопорядка благодарят неравнодушного жителя столицы за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Общество Происшествия Правоохранительные органы
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