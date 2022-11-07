Злостных нарушителей ПДД наказала полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции города Алматы сообщает, что отделом розыска управления местной полицейской службы в рамках реагирования на сигнал, появившийся в социальных сетях, приведена проверка. Об этом передает МИА «Казинформ».

Ранее в соцсетях появилось видео с водителями, нарушившими ПДД.

В результате следующие водители, грубо нарушившие ПДД, привлечены к ответственности:

на гражданина, 1998 г.р., управлявшего автомашиной марки Lexus, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол), статье 590 части 1 КРКобАП.

на гражданина, 1993 г.р., управлявшего автомашиной марки BMW Х5, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (2 протокол), статье 590 части 1, статье 601 части 1 КРКобАП.

на гражданина, 1987 г.р., управлявшего автомашиной марки Range Rover, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол), статье 590 части 1 КРКобАП.

на гражданина, 1999 г.р., управлявшего автомашиной марки Тоyota Land Cruiser 200, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол) КРКобАП.

на гражданина, 2003 г.р., управлявшего автомашиной марки Hyundai Sonata, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (3 протокол), 590 части 1 КРКобАП.

на гражданина, 1994 г.р., управлявшего автомашиной марки Lexus 570, составлены протоколы об административном правонарушении по статье 595 части 1 (2 протокол), статье 601 части 1 КРКобАП.