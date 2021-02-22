Злостных нарушителей карантина среди развлекательных заведений назвали в столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Злостных нарушителей карантина среди развлекательных заведений и торговых объектов назвал начальник отдела управления местной полицейской службы ДП города Нур-Султан Азамат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с продолжением на территории города карантинных мер, Департаментом полиции проводится профилактическая работа по их соблюдению объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями столицы. Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования - увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры», - сказал Азамат Садыков.

Было отмечено, что мобильные группы из числа участковых инспекторов полиции, представителей СЭС, районных акиматов и волонтеров проводят рейды, выявляя нарушителей карантина.

С начала текущего года мобильными группами проведено 540 рейдовых мероприятий, выявлено 340 нарушений карантинных мер.

«По состоянию на 1 февраля: Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля направлены в СМАС 53 материала (ст.462 КРКоАП) в отношении 42 заведений, материалы на стадии рассмотрения», - пояснил Азамат Садыков.

По данным ведомства материалы были направлены в отношении караоке-бара «Sova», караоке-бара «Жаным сол» - 2 материала, ночной клуб «Аланья» - 2 материала, компьютерный клуб «Raspawn», бар «Абба», лаундж-бар «Сторис», магазин «Сатти», кафе «Графин», «Лото клуб», сауна «Аккайын», ночной клуб «ZOLOTO» - 2 материала, бар «Эхо» - 2 материала, лаундж бар «Tequila» - 6 материалов, ночной клуб «Аура-Аланья» - 2 материала, ночной клуб «ICON», батутный центр «Kango», ресторан «GINZA», ресто бар «Cabera», бар «Fashionbar», лаундж-бар «Коян» - 2 материала, ресторан «Алания», пивной бар «Brewery», караоке-бар «Maestro», караоке-клуб «Quartet», бар «Чечел паб», лаундж бар «Пей здесь», игровой клуб «Hero», лаундж бар «Рыба моей мечты», бар «Сивый Мерин», кафе Экипаж, ресто бар «Ирис», лаундж-бар «Барус», ресторан «Шифу», кафе «Mixдонер», магазин «Аймен», лаундж бар «Кристал», лаундж бар «Zold», «Лото клуб», магазин «Табыс», ресто бар «Дуранго», бар «Нирвана», лаундж бар «Арбалет».

Решениями СМАС администрация 27 заведений привлечена к административной ответственности (ст.462 КРКоАП), с приостановлением деятельности объектов.

- 22.12. 2020 года караоке бар «Жаным сол», ул.Майлина 37, штраф 70 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц (вступило в законную силу 14.01.21 г.);

- 22.12. 2020 года ночной клуб «Алания», ул.Манаса 9/1, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 3 месяца (подана апелляционная жалоба);

- 25.12. 2020 года ресторан «Золото», пр. Туран 21, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц (вступило в законную силу 15.01.21 г.);

- 24.12. 2020 года бар «Tequila», ул.Жеке батыра 49, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц (вступило в законную силу 14.01.21 г.);

- 25.12.2020 года бар «Tequila», ул.Жеке батыра 49, штраф 70 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц (вступило в законную силу 16.01.21 г.);

- 11.01.2021 года батутный центр «Kango» расположенный по пр. Кабанбай батыра 62 - штраф 100 МРП, приостановление деятельности сроком на 1 месяц;

- 13.01. 2021 года бар «ECHO», пр.Туран 46/1, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 3 месяца;

- 13.01. 2021 года бар «Сторис», пр.Б.Момышулы 13, штраф 100 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц;

- 13.01.2021 года ресторан «Золото», пр.Туран 21, штраф 5 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц.

- 14.01.2021 года компьютерный клуб «Raspawn» расположенный по адресу ул. Майлина 21 – штраф 5 МРП, приостановление деятельности на 2 месяца;

- 14.01.2021 года бар «Абба» расположенный по адресу ул. Майлина 21 – штраф 70 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц;

- 20.01.2021 года ресторан «Ginza» расположенный по пр. Туран 15 - штраф 70 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц;

- 26.01.2021 года магазин «Табыс» расположенный по пр. Женис 29/1А - штраф 5 МРП, приостановление деятельности на 1 месяц.

«Работа по выявлению нарушений карантина продолжается, проводится разъяснительная беседа с населением о соблюдении карантинных мер», - заключил Азамат Садыков.