Злостного неплательщика алиментов арестовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третья часть заработка ежемесячно на содержание несовершеннолетних детей была взыскана по приказу суда в 2015 году с жителя столицы. Однако мужчина не торопился исполнять требования судебного приказа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

По состоянию на 3 октября 2019 года у него образовалась задолженность по алиментам на сумму более 3 миллионов тенге. В судебном заседании мужчина признал свою вину. Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан Б. привлечен к административной ответственности по ст.669 ч.1 КоАП (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) и подвергнут к административному аресту на 3 суток.