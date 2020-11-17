Злостного алиментщика приговорили к ограничению свободы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области злостного алиментщика приговорили к ограничению свободы. В случае невыплаты алиментов мужчине грозит реальное тюремное заключение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Прокуратура Актогайского района инициировала досудебное расследование в отношении 39-летнего местного жителя за уклонение от выплаты алиментов, сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

Родитель свыше четырех лет уклонялся от обязанностей по содержанию своих детей 7 и 12 лет. Мужчина постоянно игнорировал требования судебного исполнителя об исполнении судебного акта. Не стали для него уроком и двое суток административного ареста. При этом надо отметить, что должник состоял в неофициальных трудовых отношениях и стабильно получал заработок.

«Суд с учетом неоспоримых доказательств признал нерадивого отца виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Теперь уже на основании приговора суда должник будет трудиться принудительно. В случае неисполнения возложенных судом обязанностей назначенное наказание будет заменено лишением свободы», – отмечается в сообщении.

Контроль над исполнением приговора возложен на службу пробации.

Напомним, в Костанайской области должник передал «ГАЗель» в счет долга по алиментам после трех суток ареста, а в Алматинской области у должника имелась задолженность по алиментам на 3 детей на общую сумму 21 601 205 тенге. У него изъята 2-х комнатная квартира в городе Алматы и автомобиль.