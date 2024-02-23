«Злые» нормы - это сигнал обществу - депутат о поправках в закон о защите женщин и детей 

21 февраля депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Этот законопроект, как считает мажилисмен Елнур Бейсенбаев, на сегодня является одним из жестких в странах СНГ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он напомнил, что законопроектом предусматривается криминализация таких правонарушений, как легкий вред здоровью и побои. Эти категории будут переведены из Административного кодекса в Уголовный. Кроме карательных мер предлагается более 50 поправок, которые касаются психологической работы, работы контакт-центров. Прописана работа уполномоченных по правам детей в регионах. Есть норма по запрету принудительной высадки детей до 16 лет из автобусов. За кибербуллинг и буллинг введена административная ответственность до 10 МРП. Вводится пожизненное заключение за убийство детей и педофилию.

— Все семейно-бытовые вопросы здесь обозначены, вплоть до выселения агрессора из своей же квартиры, — сказал депутат в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly.

Елнур Бейсенбаев также прокомментировал мнение, сложившееся в основном в казахоязычной среде о том, что законопроект негативно повлияет на традиционные ценности и ущемление прав мужчин. По его словам, это ничем не подкрепленные слова.

— Закон во-первых должен исполняться. Во-вторых, есть такое понятие — закон несет общественный характер. Прописывая такие «злые нормы», мы даем сигнал, отправляем месседж обществу, таким людям, которые склонны к таким психологическим действиям. Они будут понимать, что им грозит уголовная ответственность. Завтра ему будут закрыты многие двери. Судимость будет видна. На госслужбе будут препятствия, на работе могут быть проблемы. И вообще это клеймо на всю жизнь, — добавил депутат.

О мерах, предусмотренных в законопроекте, высказалась руководитель Центра поддержки женщин и детей Анна Рыль.

— Какой бы прекрасный ни был законопроект, если само общество будет допускать насилие, закрывать глаза на случаи насилия, ни один законопроект не справится. То есть пока само общество не скажет: все, на этот раз мы готовы противодействовать каждому факту, не будем терпеть ни одного факта в отношении детей и женщин, — поделилась эксперт.

Она считает, что в законопроекте также важно предусмотреть вопросы с открытием центров для лудоманов. Лудомания является одной из причин семейно-бытового насилия. Сейчас в кризисном центре работает мужчина-психолог. Как оказалось, его услуги востребованы. Мужчины приходят со своими проблемами, в том числе касающихся игровой зависимости.