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    15:33, 01 Июль 2025 | GMT +5

    ЗКО расширяет сотрудничество с КНР: в Пекине подписан ряд стратегических меморандумов

    В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провёл ряд встреч с представителями китайского бизнеса и подписал пять двусторонних меморандумов о сотрудничестве. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    ЗКО расширяет сотрудничество с КНР
    Фото: акимат ЗКО

    Подписание документов состоялось в Посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике с участием руководителей ведущих китайских компаний.

    Работа ведется во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по привлечению инвестиций и развитию промышленного потенциала регионов.

    В столице КНР были заключены пять меморандумов, охватывающих сферы медицины, промышленности, энергетики, строительства и газохимии:

    - Меморандум о взаимном сотрудничестве с «Cheng Tian Run Kang Medical Limited» – направлен на развитие медицинской инфраструктуры и локализацию технологий в сфере здравоохранения.

    - Меморандум с международной компанией «Yino» (Гонконг) – предусматривает реализацию совместных проектов в промышленном секторе и сфере производства сельхозтехники.

    - Меморандум с «Vega Power» – охватывает вопросы энергетического партнерства и внедрения альтернативных источников энергии.

    - Меморандум о взаимопонимании с Sunway Concept Limited – направлен на развитие жилищного строительства и модернизацию городской инфраструктуры.

    - Трехсторонний меморандум с компаниями Foshan City Construction Engineering Co., Ltd. и «Zhaik Petroleum LTD» о строительстве завода по производству метанола на территории ЗКО .

    - Дорожная карта реализации проекта по расширению станции ГТЭС-200 «Уральск» между Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, CHN Energy International Development Co., Limited и ТОО «Батыс Пауэр».

    ЗКО расширяет сотрудничество с КНР
    Фото: акимат ЗКО

    Нариман Турегалиев отметил, что КНР остаётся одним из ключевых внешнеэкономических партнёров региона. Подписанные документы дадут старт новым проектам, способствующим росту инвестиций, созданию рабочих мест и развитию производственного потенциала ЗКО.

    «Поддержка Президента, системная работа Правительства и открытость региона позволяют нам уверенно продвигать инвестиционные проекты, создавая новые производства и рабочие места. Подписанные меморандумы – это конкретный результат такого взаимодействия», – подчеркнул Н. Турегалиев.

    ЗКО расширяет сотрудничество с КНР
    Фото: акимат ЗКО

    Ожидается, что по каждому из направлений будет сформирован отдельный план действий с участием профильных ведомств и инвесторов.

    Встреча организована при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

    Теги:
    Китай Регионы Экономика Западно-Казахстанская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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