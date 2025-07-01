ЗКО расширяет сотрудничество с КНР: в Пекине подписан ряд стратегических меморандумов

Подписание документов состоялось в Посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике с участием руководителей ведущих китайских компаний.

Работа ведется во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по привлечению инвестиций и развитию промышленного потенциала регионов.

В столице КНР были заключены пять меморандумов, охватывающих сферы медицины, промышленности, энергетики, строительства и газохимии:

- Меморандум о взаимном сотрудничестве с «Cheng Tian Run Kang Medical Limited» – направлен на развитие медицинской инфраструктуры и локализацию технологий в сфере здравоохранения.

- Меморандум с международной компанией «Yino» (Гонконг) – предусматривает реализацию совместных проектов в промышленном секторе и сфере производства сельхозтехники.

- Меморандум с «Vega Power» – охватывает вопросы энергетического партнерства и внедрения альтернативных источников энергии.

- Меморандум о взаимопонимании с Sunway Concept Limited – направлен на развитие жилищного строительства и модернизацию городской инфраструктуры.

- Трехсторонний меморандум с компаниями Foshan City Construction Engineering Co., Ltd. и «Zhaik Petroleum LTD» о строительстве завода по производству метанола на территории ЗКО .

- Дорожная карта реализации проекта по расширению станции ГТЭС-200 «Уральск» между Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, CHN Energy International Development Co., Limited и ТОО «Батыс Пауэр».

Фото: акимат ЗКО

Нариман Турегалиев отметил, что КНР остаётся одним из ключевых внешнеэкономических партнёров региона. Подписанные документы дадут старт новым проектам, способствующим росту инвестиций, созданию рабочих мест и развитию производственного потенциала ЗКО.

«Поддержка Президента, системная работа Правительства и открытость региона позволяют нам уверенно продвигать инвестиционные проекты, создавая новые производства и рабочие места. Подписанные меморандумы – это конкретный результат такого взаимодействия», – подчеркнул Н. Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Ожидается, что по каждому из направлений будет сформирован отдельный план действий с участием профильных ведомств и инвесторов.

Встреча организована при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.