ЗКО: История дома Карева в военное время

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В период Второй мировой войны в Уральске в доме Карева был расположен госпиталь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора государственного архива ЗКО Айжан Саугабаевой, организация эвакуационных госпиталей была начата еще в годы начала войны. Поначалу в Уральске для нужд народного комиссариата обороны планировалось создание двух госпиталей.

Было отмечено, что эти госпитали должны быть готовы к приёму раненых до 25 сентября. Также была отмечена необходимость оснащения госпиталей специальным медицинским оборудованием, медицинским персоналом, мебелью и другими необходимыми вещами.

В постановлении СНК СССР отмечено о расположении в городе эвакогоспиталя на 1500 мест.

Для этих целей планировалось выделить общежитие сельскохозяйственного техникума по адресу: улица Советская, 81 (ныне проспект Назарбаева), здание государственного управления пароходным хозяйством по адресу: ул. Советская, 103, бывшее здание пединститута по адресу: ул. Советская, 109, а также здание средней школы №5 и кумысолечебницы по адресу: ул. Советская, 108.

Согласно архивным документам, один из госпиталей города Уральск начал работать с 9 октября 1941 года, а второй с 17 октября того же года.

Начальником госпиталя № 3974, расположенного в доме Кирова (Карева), был назначен военный врач второго ранга Острецов, а комиссаром - старший политический куратор Кролевский.

Согласно смете, госпиталь был рассчитан на 500 мест.

Начальником госпиталя № 3975, расположенного по улице Батурина (ныне М. Иксанова), был военный врач третьего ранга И. Кузнецов, комиссаром - политкуратор Горбачев. Госпиталь, расположенный в здании тубдиспансера, роддома и казахской школы, был рассчитан на 600 мест и состоял из пяти корпусов.

Расположенным в 15 км от города госпиталем № 4111, рассчитанным на 155 коек, руководили военный врач второго ранга А. Свиридов и комиссар Костюков.

Первые два госпиталя были в ведении комиссариата здравоохранения СССР, третий был в ведении Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС).

Кроме того, согласно решению Правительства, необходимо было организовать дополнительно эвакогоспиталь на 200 коек.

В связи с этим исполнительный комитет областного совета народных депутатов принял решение о размещении в школе №5 и здании бывшего пединститута госпиталей №3011 и № 2997 .

Имеются в архиве и данные о снятии руководства госпиталей Актюбинска и ЗКО за выявленные недостатки.

Отделение здравоохранения ЗКО сообщает о расположении в области 5 эвакогоспиталей. Согласно еще одним архивным сведениям, на 1 мая 1942 года в 824 койках госпиталей №3974, №3975 и № 4111 располагались раненые. В ходе проверки было отмечено, что начальник госпиталя Кузнецов и комиссар Кудряшов хорошо организовали уход за ранеными. Вылечившиеся военные высказывали слова благодарности врачам, которые публиковались в стенгазете.

Также было отмечено о проведении различных культурно-воспитательных работ.

В трехэтажном здании на пересечении нынешнего проспекта Назарбаева и улицы А. Карева поначалу находились гостиница, клуб собрания офицеров. В Доме Кирова (Карева) располагались различные организации, в том числе редакции газет «Орал өңірі» и «Приуралье». После здесь располагались областная филармония им Г. Курмангалиева, а также областная научно-универсальная библиотека им. Ж. Молдагалиева.

Известный в этих краях педагог-ветеран, заслуженный работник тыла 95-летняя Меруерт Жолдыкаирова в годы войны обучалась в Уральском педагогическом институте и параллельно работала.

«Я в 1942 году обучалась на первом курсе института. Параллельно работала

В средней казахской школе №4 (нынешняя областная школа-интернат для одаренных детей №11). Я была старшим пионер-вожатым. Мы по области посещали госпитали и ставили концерты усилиями пионеров. Самый большой из них находился в доме Карева. Мы помогали писать письма раненым», - рассказывает она.

Журналист-краевед, исследующий судьбы не вернувшихся с войны воинов Ахмедияр Батырханов сообщил о переносе в то время в населенный пункт Жанибек госпиталя № 1584. Расположенный в местной школе эвакогоспиталь работал с июля 1942 года до лета 1943 года.

«Ранее сообщалось, что в эвакогоспитале в Жанибеке скончалось 140 военных. Недавно российские исследователи высинили о кончине еще 71 воинов. Теперь это число достигло 211», - отмечает А. Батырханов.

То есть история госпиталей, расположенных в годы войны в ЗКО, требует еще уточнений.