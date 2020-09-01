Зимнюю Универсиаду-2021 перенесли из-за пандемии коронавируса

ЛЮЦЕРН. КАЗИНФОРМ - Зимняя Универсиада, которая должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в Люцерне (Швейцария), не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU), передает МИА «Казинформ».

В связи с глобальной пандемией COVID-19 FISU совместно с Организационным комитетом решила оценить возможность переноса мероприятия на более поздний срок.

«Этот год сильно пострадал от пандемии COVID-19, и на деятельность FISU тоже повлияла эта пандемия. Чемпионат мира среди студентов 2020 года и Кубок мира среди студентов 3x3 были отменены, и нам пришлось адаптироваться и изучить онлайн-технологии для успешной организации Всемирного форума FISU и Волонтерской академии лидеров FISU. После нескольких встреч с представителями органов государственной власти Швейцарии и различных кантонов, которые должны принять у себя Люцерну-2021, мы единогласно пришли к выводу, что 30-я Зимняя Универсиада не может быть проведена в январе 2021 года. Мы уверены, что это правильное решение для обеспечения высокого уровня проведения мероприятия и безопасности всех участников», - заявил генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд (Eric Saintrond).

«Зимняя Универсиада - это мировое спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен и общий опыт между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент, объединяющий людей», - сказал президент FISU Олег Матыцин.

Совместно с Организационным комитетом и Швейцарским университетским спортом FISU изучит возможность переноса сроков проведения мероприятия.

«Совместно со всеми нашими партнерами мы подробно рассмотрим различные временные рамки. С одной стороны, эта оценка будет сосредоточена на сроках переноса, а с другой стороны, на готовности сопровождать нас во время одного из последующих мероприятий. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить членов нашего Организационного комитета, а также всех наших партнеров за их большую приверженность и поддержку», - сказал управляющий директор Люцерн-2021 Урс Хункелер.

Зимняя Универсиада/Всемирные студенческие игры Зимняя Универсиада - крупнейшее зимнее мультиспортивное мероприятие после зимних Олимпийских игр. Организация Люцерна-2021 года является общим проектом шести кантонов Центральной Швейцарии: Люцерн, Ури, Швиц, Обвальден, Нидвальден и Цуг, а также город Люцерн. Программа включает в себя десять спортивных дисциплин, которые будут соревноваться в семи местах проведения соревнований. Ожидается, что в ней примут участие студенты в возрасте от 17 до 25 лет из более чем 540 университетов в 50 странах мира. Всего в программе принимают участие более 2500 человек.