Зимняя жара в Чили достигла 37 градусов

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - По мнению климатологов, зимняя жара может стать все более и более нормальным явлением, поскольку температура воздуха превысит средние значения на 15°C, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Зимняя волна тепла принесла в Чили исторически высокие температуры.

«Температура 37 градусов в середине южной зимы - это необычно, - говорит Рауль Кордеро, климатолог из Университета Сантьяго. - Эта температурная аномалия почти на 15 градусов выше обычных значений».

По мнению ученых, этот феномен является «окном» во все более теплое будущее.

«К сожалению, это не локальная проблема, а глобальная», - продолжает Кордеро.

Во всем мире июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, и во многих местах эта экстремальная погода держится и в августе.

В первые дни августа в северных и центральных районах Чили установилась жара, а в Сантьяго посреди зимы - погода, похожая на весеннюю.

«В некотором смысле это окно в будущее, мы видим условия, которые будут нормализовываться, - говорит Мартин Жак, климатолог, профессор чилийского Университета Консепсьон. - То, что сейчас кажется очень экстремальным, через несколько лет может становиться все более и более обычным».

Жак говорит, что хотя некоторое повышение температуры в это время года ожидаемо в связи с атмосферной циркуляцией, экстремальные температуры усугубляются Эль-Ниньо, когда воды в центральной и восточной частях Тихого океана теплее обычного, и все большим потеплением планеты.

Он добавляет, что хотя зачастую трудно установить связь между экстремальными погодными явлениями и изменением климата, температура в некоторых районах Чили из года в год бьет рекорды.

«Связь между температурой и долгосрочным изменением климата гораздо более очевидна», - говорит Жак.

Этой зимой в Чили также прошли сильные ливни

Зимний сезон в Чили был насыщен событиями: самые сильные за последние десятилетия ливни оставили без крова тысячи людей, изолировали города и перекрыли дороги в южно-центральной части страны.

Многие надеются, что дожди помогут пополнить запасы воды в водохранилищах страны после более чем десятилетней засухи, однако Жак описывает ситуацию как «весьма хрупкую», пока снег в Андах не сходит.

«Зимние высокотемпературные явления влияют на весенний сток, которого можно ожидать от таяния», - говорит Жак.

Согласно последним сводкам служб, высокие температуры на севере и в центре страны будут держаться всю неделю.