Зимняя Универсиада в Люцерне перенесена на декабрь 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зимние Всемирные студенческие игры 2021 года в Люцерне перенесены из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Президент федерации Олег Матыцин объявил о совместном решении FISU и Оргкомитета Зимней Универсиады 2021 года в Люцерне. Теперь Универсиада состоится с 11 по 21 декабря 2021 года в Центральной Швейцарии и Ленцерхайде. С конца августа организаторы приостановили подготовку к 30-му по счету этому уникальному событию, первоначально запланированному на январь 2021 года, и рассмотрели возможность его переноса в связи с пандемией коронавирусов.

«Мы очень рады, что Зимняя Универсиада 2021 года все-таки может состояться, несмотря на вызванную пандемией отсрочку», - сказал Президент FISU Олег Матыцин, - После очень тщательных консультаций между всеми заинтересованными сторонами, включая шесть кантонов Центральной Швейцарии, мы пришли к взаимному согласию провести это мероприятие в декабре 2021 года», - пояснил он.

Решение об оценке возможности переноса игр с января 2021 года на более позднюю дату было принято 31 августа 2020 года. С тех пор FISU тесно сотрудничала с Оргкомитетом, привлеченными международными федерациями зимних видов спорта и всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться найти решение для проведения перенесенных игр в декабре 2021 года.

«Мы тесно сотрудничали с национальными федерациями-членами, а также с шестью международными федерациями, занимающимися зимними видами спорта. Декабрь 2021 года стал наиболее благоприятной возможностью для переноса игр», - заявил генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд.

В письменном заявлении, президент Организационного комитета и Кантональный советник Люцерна, Гвидо Граф сказал:

«Только благодаря огромной приверженности и хорошему сотрудничеству между кантонами, городом Люцерн и основными заинтересованными сторонами спортивной индустрии и региона, мы смогли представить FISU это предложение о переносе сроков проведения мероприятия», - заявил Гвидо Граф.

Президент FISU также поблагодарил Организационный комитет FISU 2021 года в Люцерне за их неустанные усилия и поддержку в непростое время.

«От имени всех членов FISU я хотел бы выразить глубочайшую признательность государственным властям Швейцарии, различным кантонам и Оргкомитету «Люцерн 2021» за их непоколебимую преданность делу. Давайте же сейчас выполним обещание, данное международным университетским спортом тысячам молодых спортсменов по всему миру», - заключил Олег Матыцин.

Первый вице-президент FISU Леонц Эдер, обращаясь к Исполнительному комитету FISU, сказал: «Оргкомитет очень много работал над изучением и оценкой возможности переноса игр. Оргкомитет получил поддержку FISU, Федерального офиса спорта Швейцарии, Швейцарского Олимпийского и Швейцарского Университетского Спорта. Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем, за приложенные усилия», - резюмировал он.

Напомним, недавно стало известно об отмене из-за коронавирусной инфекции Парижского марафона. Марафон был запланирован на 5 апреля. Также был отменен из-за пандемии коронавируса Чемпионат мира по санному спорту среди юниоров Международной федерации санного спорта (FIL) в Германии.