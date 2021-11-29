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Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за омикрон-штамма коронавируса

29 Ноября 2021 22:25
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Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за омикрон-штамма коронавируса

МОСКВА. ТАСС - Зимняя Универсиада 2021 года в швейцарском Люцерне отменена из-за появления нового штамма коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Об этом ТАСС сообщил источник в Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Универсиада отменена по причине недавно обнаруженного штамма коронавируса «омикрон», - сказал источник. - Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться».

Позднее информацию источника ТАСС подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Зимняя Универсиада в Люцерне должна была пройти с 11 по 21 декабря. Следующая зимняя Универсиада должна состояться в американском Лейк-Плэсиде в 2023 году. В августе того же года запланировано проведение летней Универсиады в Екатеринбурге.


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#Спорт   #Коронавирус в мире  
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