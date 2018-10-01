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Зимняя одежда сгорела на рынке Шымкента

5 Октября 2018 10:25 152
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Зимняя одежда сгорела на рынке Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вчера на территории рынка «Алаш» по Тамерлановскому шоссе произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Шымкента. 

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Сообщение на пульт управления оперативных дежурных поступило 4 октября в 21.12. На месте пожара выяснилось, что в пяти бутиках ТОО «AVTO-HOUSE LIMITED» горит зимняя одежда. Общая площадь составила 150 кв. м.

Пожар локализован в 21.35 и ликвидирован в 22.16. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара и размер материального ущерба  устанавливается. 


Зимняя одежда сгорела на рынке Шымкента 


Зимняя одежда сгорела на рынке Шымкента 

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Ключевые слова: Происшествия, Шымкент,
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