Зимняя одежда сгорела на рынке Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вчера на территории рынка «Алаш» по Тамерлановскому шоссе произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Шымкента.

Сообщение на пульт управления оперативных дежурных поступило 4 октября в 21.12. На месте пожара выяснилось, что в пяти бутиках ТОО «AVTO-HOUSE LIMITED» горит зимняя одежда. Общая площадь составила 150 кв. м.

Пожар локализован в 21.35 и ликвидирован в 22.16. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара и размер материального ущерба устанавливается.







