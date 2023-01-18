Зимний спортивный фестиваль пройдет в Астане в феврале

18 Января 2023, 21:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 февраля в Астане состоится зимний фестиваль «Буркасын-2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие пройдет по 10 видам спорта в рамках ежегодной программы зимнего фестиваля. Это лыжные гонки, поднятие гири, армрестлинг, поясная борьба, перетягивание каната, пима-хоккей, соревнования по стрельбе, автоспорт, мотоспорт, зимний футбол.

Принять участие в спортивных состязаниях может любой желающий с хорошим здоровьем. При прохождении регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Регистрация на лыжные гонки организуется в месте проведения за 30 минут до старта согласно графику. Стартовые номера участников выдаются за 30 минут до старта по каждой возрастной группе. Соревнования проводятся с соблюдением санитарных норм и техники безопасности.

Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены дипломами, медалями и ценными призами..

Фото: gov.kz











