Зимний шторм в Европе движется на восток
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Сильнейший зимний шторм, обрушившийся на Британию ураганными ветрами и проливными дождями, перенесся в понедельник на восток, вызвав транспортный коллапс и множество предупреждений о наводнениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CTVNews.
Появились сообщения о смертельных случаях, непосредственно связанных со штормом. Один человек на юго-западе Чешской Республики погиб после того, как на его машину упало дерево. Также в результате падения дерева на машину умер человек на севере Словении. Житель Швеции утонул в воскресенье в результате опрокидывания лодки на озере Феген. Пострадавшего вынесло на берег, и позже он умер. Другой человек, который тоже был в лодке, пропал без вести, сообщает газета Aftonbladet.
На Британию шторм обрушился в воскресенье. Более 20000 домов остались ночью без электричества. В некоторых регионах метеорологи предупредили о метелях и снегопадах.
После шторма во многих регионах в течение 24 часов выпал полуторамесячный объем осадков, и реки вышли из берегов. На северо-западе Англии разлилась река Эруэлл, в связи с чем жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.
В воскресенье в шотландском городке Хоик, который граничит с Англией, гостевой дом и бистро рухнули в реку Тевиот. Информации о пострадавших не поступало.
Авиарейсы, движения паромов и поездов были приостановлены. Водители авто столкнулись с опасными дорожными условиями, вызванными паводками, поваленными деревьями и мусором.
В воскресенье шторм накрыл остров Уайт у южного побережья Британии, где порывы ветра достигали 97 миль/ч (156 км/ч). Предполагается, что самолет British Airways, движимый сильным ветром, совершил самый быстрый трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Лондон, прибыв на 102 минуты раньше.
В Германии коммунальные службы заняты восстановлением электричества в 50 тысячах домов в северной Баварии. Транспортный коллапс образовался и в этой стране, из-за чего многие пассажиры не смогли добраться на работу. В понедельник Deutsche Bahn заявил о постепенном возобновлении междугородних железнодорожных перевозок на севере страны, но предупредил о возможных сбоях. Авиакомпании отменили сотни рейсов из немецких аэропортов.
Шторм, получивший название «Сабина» в Германии, стал причиной закрытия школ в нескольких городах и регионах, включая германский штат Северный Рейн-Вестфалия, где несколько человек получили ранения в результате падения веток и деревьев.
Метеорологи предупреждают, что порывы ветра в горных местностях южной Германии вечером в понедельник могут достигать 87 миль в час ( 140км/ч).
В Чехии примерно 96 тысяч домов остались без электричества. Не менее семи авиарейсов были отменены в Международном аэропорту Праги, в том числе полеты в Цюрих, Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Лондон и Амстердам.
Утром в понедельник Аэробус A320, принадлежащий компании Qatar Airways, был перенаправлен из Праги в Вену после того, как пилоты не смогли приземлиться. Движение десятка железнодорожных маршрутов было заблокировано из-за поваленных деревьев на рельсах.
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