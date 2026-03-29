Зимний сезон BAQ LIGA завершился в Астане

Более двадцати команд, сформированных из различных редакций страны, на протяжении свыше двух с половиной месяцев выявляли сильнейших.

В этом году BAQ LIGA впервые одновременно провела соревнования по футзалу и волейболу. В зимнем сезоне, прошедшем во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, приняли участие 12 команд по футзалу и девять — по волейболу.

Согласно формату турнира, футзальные команды были разделены на две лиги в зависимости от уровня и результатов предыдущих сезонов. Таким образом, в Лиге «А» команда «Казмедиа», обыграв в заключительном туре своего главного соперника — сборную «Qurman», сформированную из представителей различных СМИ, шестой раз в своей истории стала чемпионом. Тройку призеров замкнула команда «Abai» из телерадиокорпорации «Казахстан». В Лиге «B» победителем стала команда «Asnews.kz», а второе место заняло агентство «Хабар», которое тем самым завоевало путевку в Лигу «А» на следующий сезон.

В волейбольных соревнованиях, проходивших параллельно, не было равных телеканалу «Atameken Business». В финале они встретились с агентством «Хабар» и в дополнительном сете вырвали победу, став четырехкратными чемпионами BAQ LIGA. Тройку призеров замкнула команда «Shanyraq», состоящая из молодых журналистов.

В этом сезоне BAQ LIGA по футзалу и волейболу приняли участие команды следующих организаций: «Казмедиа» центр, агентство «Kazinform», Телерадиокомплекс Президента РК, телеканал «Atameken Business», агентство «Хабар», телерадиокорпорация «Казахстан», газета «Егемен Казахстан», агентство «Elorda Aqparat», агентство «Sadaq Media», а также новостные сайты «Beksport», «QRnews», «ASnews», «Atyrau» и сборные журналистов «Turki tilmash», «Dodager», «Shanyraq» и «Qurman».

Стоит отметить, что проект BAQ liga был запущен 10 декабря 2016 года. Его цель — объединять представителей СМИ Казахстана, укреплять дружбу и партнерские отношения между редакциями. За это время под брендом BAQ liga среди журналистов было проведено 16 сезонов по мини-футболу, шесть чемпионатов по волейболу, а также турниры по командным шахматам и настольному теннису.

В общей сложности в них приняли участие около 1000 журналистов из более чем 100 редакций страны. Турниры BAQ liga по мини-футболу проходили не только в столице, но и в Алматы, Талдыкоргане и Актау.