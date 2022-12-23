Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Зимний семейный фестиваль пройдет в Костанае

23 Декабря 2022, 10:24
Зимний семейный фестиваль пройдет в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в эти выходные на площади перед областным акиматом пройдет зимний семейный фестиваль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайцев и гостей города 24 декабря ожидают веселые игры и конкурсы: скандинавская ходьба, катание на ватрушках «Веселый бобслей», лабиринт испытаний, семейная экстрим-эстафета, DOG-парад.

В этот же день в 12:30 часов на территории центрального пляжа состоится открытие зимней зоны досуга с бесплатным ледовым катком, ледяной горкой, лыжной трассой, пунктами проката коньков. Предпринимателями города будет организовано катание на лошадях и санях, а также на квадроциклах и снегоходах. В целях создания комфортных условий досуга горожан будут созданы пункты питания и павильоны для обогрева.

В выходные и праздничные дни, а также в период школьных каникул здесь также будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей и их родителей.

Для обеспечения доступа к новой локации с центра города будет организован бесплатный проезд для костанайцев на автобусе по маршруту – остановка «Колос» до городского пляжа.


Новости по теме
Спасибо казахстанцам, что болели и переживали за меня: Рыбакина — о победе в номинации «Прорыв года»
С начала зимы спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники - Юрий Ильин
Юный шахматист из Казахстана Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ
Теги:
Читайте также
Спасибо казахстанцам, что болели и переживали за меня: Рыбакина — о победе в номинации «Прорыв года»
Поликлиники в Костанайской области будут работать в выходные и праздники
С начала зимы спасено 900 человек, вызволено и отбуксировано 90 единиц техники - Юрий Ильин
Юный шахматист из Казахстана Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ
Казахстанский спортсмен Артем Резников проведет бой на турнире в России
Как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники - рекомендации санврачей
Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в Дубае
Мировой бестселлер «Однажды в Америке» перевели на казахский язык
Новости партнеров
Популярное
1 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
2 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
3 Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
4 Сколько незаконно вывезенных средств вернули в Казахстан
5 Приемные профессиональные семьи появятся с 2023 года в Акмолинской области

Лента новостей