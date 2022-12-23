Зимний семейный фестиваль пройдет в Костанае

23 Декабря 2022, 10:24

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в эти выходные на площади перед областным акиматом пройдет зимний семейный фестиваль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайцев и гостей города 24 декабря ожидают веселые игры и конкурсы: скандинавская ходьба, катание на ватрушках «Веселый бобслей», лабиринт испытаний, семейная экстрим-эстафета, DOG-парад.

В этот же день в 12:30 часов на территории центрального пляжа состоится открытие зимней зоны досуга с бесплатным ледовым катком, ледяной горкой, лыжной трассой, пунктами проката коньков. Предпринимателями города будет организовано катание на лошадях и санях, а также на квадроциклах и снегоходах. В целях создания комфортных условий досуга горожан будут созданы пункты питания и павильоны для обогрева.

В выходные и праздничные дни, а также в период школьных каникул здесь также будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей и их родителей.

Для обеспечения доступа к новой локации с центра города будет организован бесплатный проезд для костанайцев на автобусе по маршруту – остановка «Колос» до городского пляжа.