Новости
Зимний отдых организовали павлодарские лесники для особенных детей
12 Февраля 2022 21:12
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Зимний отдых организовали павлодарские лесники для особенных детей. Забавы на свежем воздухе включали катание на лошадях и на санках, запряженных Хаски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Новости по темеВ каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана Свыше 1800 дорожных рабочих задействовано в снегоуборочных работах в столице
Как рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов Аждар Жусупов, в гостях у лесхоза побывали дети с ограниченными возможностями. Лесники организовали для ребят на лыжной базе села Павлодарское настоящий зимний отдых на свежем воздухе.
«Покатали детей на снегоходе, на лошадях, на санках с собаками породы хаски. Чтобы дети не замерзли, приготовили им сладкий чай с горячими пирожками», - говорит Аждар Жусупов.
На память об отдыхе каждому ребенку было подарено групповое фото с лесниками.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана
- В каких случаях казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без направления терапевта
- Неустойчивая аномальная погода прогнозируется до конца зимы в Алматы
- Молодые люди должны определить для себя ценностные установки для участия в построении государства нового формата – эксперт
- Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
- Очень важно в развитие города привлекать также частные инвестиции – Алтай Кульгинов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн