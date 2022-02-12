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Зимний отдых организовали павлодарские лесники для особенных детей

12 Февраля 2022 21:12
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Зимний отдых организовали павлодарские лесники для особенных детей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Зимний отдых организовали павлодарские лесники для особенных детей. Забавы на свежем воздухе включали катание на лошадях и на санках, запряженных Хаски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов Аждар Жусупов, в гостях у лесхоза побывали дети с ограниченными возможностями. Лесники организовали для ребят на лыжной базе села Павлодарское настоящий зимний отдых на свежем воздухе.

«Покатали детей на снегоходе, на лошадях, на санках с собаками породы хаски. Чтобы дети не замерзли, приготовили им сладкий чай с горячими пирожками», - говорит Аждар Жусупов.

На память об отдыхе каждому ребенку было подарено групповое фото с лесниками.


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#Павлодарская область   #Общество  
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