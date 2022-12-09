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Зимний фонтан удивил костанайцев и прибавил работы коммунальным службам

9 Декабря 2022, 17:16
Зимний фонтан удивил костанайцев и прибавил работы коммунальным службам

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае прямо перед торгово-развлекательным центром бьет ключом «зимний» фонтан. Как оказалось, была установлена сильная течь из колодца с пожарным гидрантом. Данный инцидент прокомментировали в отделе ЖКХ города Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с «зимним» фонтаном распространяется в социальных сетях и через мессенджеры.

«9 декабря в 11:50 в аварийную диспетчерскую службу ГКП «Костанай-Су» поступила заявка. По ул. Назарбаева, возле ТРЦ «Костанай Плаза» была установлена сильная течь из колодца с пожарным гидрантом. ГКП «Костанай-Су» отправили «01» бригаду по водопроводу. В 12:40 бригадой ГКП «Костанай-Су» течь устранена», - прокомментировали в ведомстве.

Как оказалось, пожарный гидрант был открыт неизвестными лицами. На текущий момент техника ГКП «Костанай-Су» находится на месте, откачивают воду и будут убирать наледь.


Кадр из видео

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