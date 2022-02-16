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Зимний фестиваль «Буркасын-2022» пройдет в столице

16 Февраля 2022 13:33
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Зимний фестиваль «Буркасын-2022» пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 20 февраля пройдет ежегодный зимний фестиваль «Буркасын-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Данное мероприятие пройдет в рамках программы ежегодного зимнего фестиваля по 10 видам спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, поясная борьба, перетягивание каната, пима-хоккей, стрельба по снегу, автоспорт, мотоспорт и зимний футбол.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, имеющий здоровье. При прохождении регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Регистрация на лыжные гонки производится в месте проведения за 30 минут согласно расписанию соревнований.

Стартовые номера участников лыжных гонок присваиваются по каждой возрастной группе за 30 минут до старта. Соревнования проводятся с соблюдением санитарных норм и техники безопасности. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами, медалями и ценными призами.

Зимний фестиваль начнется 20 февраля 2022 года в 11:00. Место проведения: набережная реки Есиль, рядом с Амфитеатром.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Общество  
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