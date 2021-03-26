Зимний чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе стартовал в Таразе

НУРСУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С 24 по 28 марта в Таразе проходит зимний чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе среди мужчин и женщин. В нем принимают участие 160 участников из 13 регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По результатам индивидуальной гонки на 25 км чемпионом страны стал Даниил Фоминых, который финишировал со временем 31,52 минуты. На 56 секунд от него отстал Игорь Чжан. «Бронза» на дистанции досталась Даниилу Пронскому.

Конкурентная борьба получилась и у женщин. В индивидуальной гонке на 20 км первое место заняла Рината Султанова с результатом 28,43 минуты. Вторая позиция досталась Елене Мандраковой с таким же показателем. На 2 секунды от соперниц отстала Марина Кузьмина и расположилась на третьем месте.



