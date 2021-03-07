11:44, 07 Март 2021 | GMT +6
Зимний чемпионат Казахстана по теннису стартовал в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал зимний чемпионат Республики Казахстан по теннису среди взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Оlympic.kz.
На кортах столицы собрались лучшие спортсмены со всех регионов республики. Помимо медалей, для игроков ещё одним хорошим стимулом станут гранты для поездки на соревнования. Призерам первенства страны от Федерации тенниса Казахстана за первое место предусмотрено $5000, за второе - $3000 и для обладателей бронзовых наград - $2000.
«Чемпионат Казахстана является одним из самых престижных турниров на территории нашей страны. Спортсмены хорошо подготовлены. С каждым годом первенство проходит все интереснее. Обладателям золотых и серебряных медалей присваивается звание мастера спорта РК, а полуфиналистам - кандидат в мастера спорта»,- говорит главный судья турнира Амир Жакупов.