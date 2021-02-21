Зимние соревнования по триатлону прошли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Триатлон парке города Нур-Султана прошли индивидуальные соревнования по зимнему триатлону, посвященные 30-летию Независимости РК. Организаторы соревнований среди профессионалов и любителей на дистанции «Супер спринт» - акимат Нур-Султана и Федерация триатлона столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата столицы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель комитета по делам спорта и физической культуры РК Серик Сапиев, руководитель управления физической культуры и спорта Нур-Султана Самат Ергалиев, президент Федерации триатлона Нур-Султан Ержан Биржанов и руководитель фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова.

Как сообщили в акимате, на соревнования собрались не только столичные, но и около 200 спортсменов из разных регионов страны.

Участники испытали себя на дистанциях: бег - 2 километра; велогонка - 3 километра; лыжные гонки - 2,5 километра.

Каждый участник отдельного соревнования, завершивший дистанцию не позднее установленного времени, на финише был награжден памятными медалями.

Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в возрастных категориях, будут награждены 23-25 февраля в офисе федерации триатлона города Нур-Султана.

Также для гостей и участников мероприятия была организована зона общественного питания (полевая кухня), рассказали в акимате.

«Главная цель организации соревнований - развитие триатлона, велоспорта, легкой атлетики и лыжного спорта среди любителей спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение широких слоев населения к занятиям спортом», - отметил руководитель управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев

Самый взрослый участник соревнований Байзак Талапнур поблагодарил организаторов:

«Зимние соревнования по триатлону проходят отлично. Все организовано на высшем уровне. Я участвую в этом соревновании каждый год. Сегодня стартовал с забега и завершил гонку на лыжах. Очень рад. Призываю всех молодых людей заниматься спортом», - сказал Байзак Сагындыкулы.

В акимате отметили, что средства, собранные от участников, будут направлены для поддержки социального проекта «Саламатты болашақ» - «Спорт для всех» фонда «Мир равных возможностей».