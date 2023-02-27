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Зимние соревнования по триатлону прошли в Астане

27 Февраля 2023, 14:45
Зимние соревнования по триатлону прошли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в столичном триатлон-парке прошли индивидуальные соревнования по зимнему триатлону. К участию в них допускались лица от 18 лет и старше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие прошло при поддержке акимата столицы, управления физической культуры и спорта города и федерации триатлона Астаны.

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Дистанция зимнего триатлона состояла из трех этапов: бег на 2,5 км, велогонка и катание на лыжах. На старт вышли 150 человек - как профессиональные спортсмены, так и любители. Принять участие в зимнем триатлоне смогли почти все желающие. Главное условие – не иметь противопоказаний по здоровью. В целом на прохождение всех трех этапов маршрута спортсменам потребовалось около часа.

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Самый взрослый участник соревнований Байзак Талапнур поблагодарил организаторов.

«Зимние соревнования по триатлону проходят отлично. Все организовано на высшем уровне. Я участвую в этом соревновании каждый год. Сегодня стартовал с забега и завершил гонку на лыжах. Очень рад. Призываю всех молодых людей заниматься спортом», - отметил Б. Сагындыкулы.

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Каждый участник отдельного соревнования, завершивший дистанцию не позднее установленного времени, на финише был награжден памятными медалями. Также по окончании соревнований среди участников, зарегистрированных на финише, были разыграны ценные призы: холодильник, телевизор, планшет, смартфон и умные часы.

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