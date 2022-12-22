Зимние развлечения - экскурсия по Лапландии в Бурабае

22 Декабря 2022, 19:09

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – «Резиденция Лапландия» на территории курорта Бурабай стала привлекательным местом для тех, кто планирует зимний отдых. В преддверии Нового года корреспондент МИА «Казинформ» совершил путешествие в страну сказок.

Казахстанская Лапландия или резиденция Санта Клауса – место зимних развлечений

«Для приезжающих организуется экскурсия под названием «Семь чудес света» по резиденции Санты. В ходе экскурсии зрителей ждут мир эльфов и Санта Клаус. Кстати, можно оставить письмо с пожеланиями Санта Клаусу. На территории резиденции есть и другие развлечения. Например, можно покататься на санях, запряженных хаски и оленями.

Кроме того, есть местный шаман, он знакомит туристов со своими владениями, рассказывает о традициях. Также предусмотрены прогулки на пони и квадроциклах. Казахстанская Лапландия ежегодно работает с середины ноября до апреля следующего года. Конечно, поток туристов бывает в декабре, потому, что Новый год», – сказала экскурсовод комплекса «Казахстанская Лапландия» Оля Усенко в ходе пресс-тура, организованного АО «Пассажирские перевозки».

По ее словам, здесь в течение сезона отдыхают около 5 тысяч туристов.

«Кроме отечественных, приезжают и иностранные туристы. Например, были туристы из Индии, Египта, даже из Финляндии, где и находится Лапландия. Они приезжали, интересуясь, чем отличается казахстанская Лапландия. Наша резиденция им понравилась», – добавила О. Усенко.

Отметим, что в этом месте отдыха можно заказывать каждую услугу по отдельности. Вход в резиденцию Санты стоит 2 500 тенге на человека (для детей до 4 лет вход бесплатный). Стоимость катания на санях, запряженных хаски или оленями начинается с 2 000 тенге, услуг шамана – с 1 000 тенге, прогулки на квадроцикле – с 1 000.

Казахстанская Лапландия работает с 11:00 до 19:30 часов. Понедельник – выходной.

«Предварительная или онлайн-продажа билетов не предусмотрена. Билет можно купить только здесь. В другие сезоны, кроме зимы, резиденция не работает. Посетителей бывает больше в выходные и праздничные дни», – подчеркнула экскурсовод.

В ходе пресс-тура представителей СМИ ознакомили и с другими местами отдыха в Бурабае.

Как ранее сообщалось, в преддверии Нового года между Астаной и Кокшетау начал курсировать специальный туристский электропоезд, который останавливается на станции Курорт Бурабай. Вагоны поезда оформлены в национальном стиле

Электропоезд «Астана-Кокшетау» ежедневно в 06:30 часов отправляется с вокзала «Нурлы жол» и приходит в Кокшетау в 09:57 часов. В обратный путь поезд выходит в 19:15 часов, в 22:18 часов останавливается на станции Астана-1, в 23:00 часов прибывает на вокзал «Нурлы жол». Поезд будет курсировать до конца января 2023 года.

Проект реализуется ТОО «Бурабай Даму» при Управлении делами Президента РК, национальной компанией «Kazakh Tourism» и АО «Пассажирские перевозки». Цель проекта – подарить пассажирам праздничное настроение, увеличить туристский поток.