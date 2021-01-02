Зимние распродажи перенесли на рабочие дни в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Традиционные новогодние распродажи начнутся позже обычных сроков в Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Несколько брюссельских муниципалитетов планируют разрешить непродовольственным магазинам работать в воскресные дни. Такая мера предпринята для того, чтобы в период пандемии сделать равномерным количество покупателей, намеренных приобрести товары в период скидок.

Поэтому начало распродаж перенесено на два дня позже и начнется в понедельник 4 января, а не 2 января. Власти также рассчитывают, что в будний день число любителей шоппинга будет ниже и не спровоцирует скачок заболеваемости населения коронавирусом

Центральная торговая улица Брюсселя Рю Нев в эти дни «поделена» на две части по аналогии автомобильных дорог. Обязательно ношение масок и правила социальной дистанции в закрытых магазинах.

В соседних с Бельгией странах как Германия и Нидерланды, несмотря на наступление сезона скидок, работа непродовольственных магазинов приостановлена в связи с ужесточением карантина.