Зимние Паралимпийские игры в Пекине объявлены открытыми

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Церемония открытия Игр проходит в пятницу, 4 марта на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Об открытии Паралимпиады объявил Председатель КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс в своей речи заявил: «Паралимпийцы, в вашей жизни наступает важный момент, когда благодаря спорту вы принимаете свою инвалидность. Принимая ее, вы находите свою силу там, где другие видели слабость, находите свою собственную силу и путь, чтобы максимизировать то, что вы можете сделать».

Далее он отметил, что «если 15% населения планеты имеет инвалидность, то паралимпийцы показывают остальным 85% людей, что инвалиды могут делать все, что захотят, если им дать такую возможность».

«Именно поэтому МПК и Международный альянс инвалидов запустили программу WeThe15 вместе с коалицией из 18 международных организаций. С помощью WeThe15 мы хотим провести кампанию для привлечения внимания к проблемам инвалидности», - добавил глава МПК.

«Каждый из 1,2 миллиарда граждан мира с ограниченными возможностями должен иметь равные возможности жить полной жизнью, реализовывать свои мечты, преодолевать жизненные взлеты и падения и вносить свой вклад в жизнь общества.

Наконец, спортсмены-паралимпийцы, ваша подготовка к этим Играм была нелегкой, особенно в связи с глобальной пандемией. Вы определяете значение решимости, вы олицетворяете настойчивость.

Празднуйте здесь свои достижения и гордитесь тем, что ваши способности могут и будут менять мир для многих, многих миллионов людей», - резюмировал он.

После выступления главы МОК Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XIII Паралимпийские игры открытыми.