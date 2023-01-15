Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Зимние каникулы учащихся образовательных учреждений продлены до 20 января в Таджикистане

15 Января 2023, 02:35
Зимние каникулы учащихся образовательных учреждений продлены до 20 января в Таджикистане

ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ – Во всех образовательных учреждениях Таджикистана (дошкольных и общеобразовательных учреждениях), независимо от организационно-правовой формы, зимние каникулы продлены до 20 января. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил в пресс-центре Министерства образования и науки страны, передает МИА «Казинформ».

Министерство образования и науки Республики Таджикистан доводит до сведения педагогов и родителей, что с учетом наступления холодов и в целях защиты здоровья воспитанников и учащихся на основании приказа министра образования и науки Республики Таджикистан в дошкольных и общеобразовательных учреждениях независимо от организационно-правовой формы продлены зимние каникулы.

Учебные часы, не выполненные во время каникул, будут компенсированы за счет весенних и летних каникул в соответствии с отдельным утвержденным графиком дополнительного занятия во втором полугодии 2022-2023 учебного года.

С 1 января 2023 года во всех общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан начались десятидневные зимние каникулы, но в связи с наступлением холодного сезона в этом году зимние каникулы 10 января были продлены до 16 января.

Отмечается, что занятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях начнутся с 20 января.


Новости по теме
ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19
Сильные морозы прогнозируют синоптики 16 января в Алматинской и Жетысуской областях
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Теги:
Читайте также
ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Президент Чехии будет избран во втором туре
Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января
Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
Из-за угрозы схода лавин закрыто движение на трассе в Восточно-Казахстанской области
В Израиле прошли многотысячные протесты против Нетаньяху
О гибели всех находившихся на борту разбившегося в Непале самолета заявили в Yeti Airlines
Новости партнеров
Популярное
1 Суд выдворил россиянина из РК за двойное гражданство
2 Неблагоприятные метеоусловия 15 января прогнозируются в пяти городах Казахстана
3 Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл
4 Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск
5 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске

Лента новостей