Зимние каникулы для казахстанских школьников продлятся 11 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МОН РК рассказали, сколько продлятся зимние школьные каникулы, передает МИА «Казинформ».

«Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Для первоклассников с 7 по 13 февраля 2022 года предоставляются дополнительные 7 дней каникул», - говорится в сообщении Минобразования.