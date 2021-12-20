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Зимние каникулы для казахстанских школьников продлятся 11 дней

20 Декабря 2021 13:39
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Зимние каникулы для казахстанских школьников продлятся 11 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МОН РК рассказали, сколько продлятся зимние школьные каникулы, передает МИА «Казинформ».

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«Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Для первоклассников с 7 по 13 февраля 2022 года предоставляются дополнительные 7 дней каникул», - говорится в сообщении Минобразования.


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