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Зимнее солнцестояние можно наблюдать на Торгайском геоглифе

21 Декабря 2021 15:35
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Зимнее солнцестояние можно наблюдать на Торгайском геоглифе

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Костанайский исследователь Дмитрий Дей показал, как работают древние солнечные обсерватории на примере археологических объектов региона Торгайские геоглифы, передает МИА «Казинформ».

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В качестве наглядного примера он выбрал геоглиф Уштогайская линия.

«21 декабря 2021 года, в день зимнего солнцестояния, солнце взошло над крайней южной – первой земляной насыпью Уштогайской линии. Три дня, с 21 декабря по 23 декабря включительно, солнце будет вставать в одной точке – над первой земляной насыпью, а 24 декабря, совершив солнцеворот, взойдет на 0,04 градуса севернее, ознаменовав тем самым начало нового солнечного года», - разъяснил Дмитрий Дей.

Помимо Уштогайской линии, Дмитрием Дей, начиная с 2007 года, открыты сотни интересных археологических объектов на территории Торгайского прогиба – это геометрические курганообразные геоглифы (Уштогайский квадрат, кресты, линии, кольца),

две трехлучевых свастики, караван-сарай закрытого типа (Шилийский и Новонаурзумский квадраты), курганы с «усами».

Как сообщалось ранее, лекции Д.Дей о Тургайских геоглифах размещены на сайтах Университета Питтсбурга (США) и Александрийской библиотеки (Египет), к космическим съемкам Тургайского прогиба, где расположены геоглифы, были привлечены НАСА, МКС и Казкосмос. Вся эта немалая работа по продвижению в мире Тургайских объектов, достойных списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, проводится в большей степени за личный счет и средства немногочисленных спонсоров.
В 2010 году Казинформ и телеканал «Казахстан» приняли участие в инфотуре на Тургайские геоглифы, с тех пор Казинформ является информационным партнером проекта исследования Тургайских геоглифов.
На форуме Европейской ассоциации археологов в Турции торгайское открытие было признано сенсацией в 2014 году.
А по итогам 2015 года Торгайские геоглифы вошли в ТОП-10 лучших открытий по версии американских блогеров.
Летом 2016 года Qatar Day опубликовало список неразгаданных тайн, в числе которых Торгайские геоглифы.

По мнению Дмитрия Дея, древних археологических объектов, работающих как астрономические обсерватории, в мире немного. Торгайские геоглифы напоминают хорошо изученный объект в Южной Америке - Чанкильо («Тринадцать башен») в Перу, этот комплекс, построенный в IV веке до нашей эры, включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как древнейшая обсерватория в Америке. Только торгайские объекты гораздо старше.


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#Костанайская область   #Наука   #Общество   #Археология  
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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