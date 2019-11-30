Зимнее оснащение экипажей патрульной полиции проверили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Зимнее оснащение экипажей патрульной полиции проверил начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов на гарнизонном разводе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Все экипажи оснащены электронными рулетками, пульверизаторами. У всех сотрудников этой службы есть планшеты. Теперь любой сотрудник прибывает на место ДТП, фиксирует схему, документы оформляются потом в местной полицейской службе. Таким образом, машины не стоят на проезжей части, а время процедуры оформления ДТП сократилось до 30 минут. Эффективность этой работы проверили блогеры.

В багажнике автомашин патрульных полицейских есть фартуки перчатки на случай оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Как отметил сотрудник патрульной полиции Руслан Айтенов, «благодаря такой экипировке мы готовы к любым ситуациям на дороге».

Главный полицейский области остановился на задачах, которые поставленным перед органами внутренних дел на сегодня и результатах, с которыми завершается год.

Он отметил, что в регионе было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Маскүнем», направленное на профилактику совершения тяжких и особо тяжких преступлений совершаемых в состоянии опьянения и в быту.За неделю не было допущено совершения этой категории преступлений.

Выявлено более полутора тысяч административных правонарушений, что превысило среднестатистический показатель в два раза.

Только за распитие алкоголя в общественных местах привлечено более 800 граждан. За продажу спиртного в запрещенное законом время составлено 106 административных протоколов в отношении владельцев магазинов. 49 фатов выявлено продажи алкоголя без лицензии. Кроме того, значительно снизилось количество хулиганств, совершенных в пьяном виде.

За это время области не зарегистрировано фактов убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. Снизилась уличная преступность. Благодаря принятым мерам удалось стабилизировать обстановку в этом направлении. Теперь необходимо не снижать темп работы. За время ОПМ было раскрыто по горячим следам несколько тяжких преступлений.

Сотрудниками роты патрульной полиции в дежурные сутки раскрыто разбойное нападение на местного предпринимателя в поселке Аулиеколь. Сотрудники батальона патрульной полиции УП города Костаная также в дежурные сутки был раскрыт грабеж, совершенный в магазине «Киевский». Двое подозреваемых похитили терминал для оплаты сотовой связи. Подозреваемые были задержаны сразу. Преступление раскрыто.

Бекет Аймагамбетов обращаясь к личному составу, отметил, что нельзя беспричинно останавливать водителей.

«Сервисная модель обслуживания населения, на которую сегодня переходят сотрудники органов внутренних дел, предполагает изменение формата работы полиции. Вы должны быть ближе к населению, работать прозрачно, быть открытыми. Эти задачи ставит министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев», - заключил Бекет Аймагамбетов.