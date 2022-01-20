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Зимнее ЕНТ будет проходить в трёх пунктах в Карагандинской области

20 Января 2022 19:42
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Зимнее ЕНТ будет проходить в трёх пунктах в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проведение зимнего ЕНТ запланировано с 25 января по 22 февраля. Тестирование будет проходить в трёх пунктах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Пункты проведения ЕНТ находятся в Караганде, Балхаше и Жезказгане по адресам: Казахстанская, 15а; Казбекова, 12 (Балхашский многопрофильный колледж); Байконурова, 123.

«Единое национальное тестирование – одна из форм отборочных экзаменов для поступления в организации высшего и (или) послевузовского образования. С 2021 года ЕНТ проводится в электронном формате по принципу «один компьютер – одна камера – один тестируемый»», – отметила руководитель карагандинского филиала Национального центра тестирования Динара Баймагамбетова.

Предполагается, что в тестировании примут участие около пяти тысяч человек. При регистрации выпускники сами выбирают дату, время и место сдачи ЕНТ.

«Во время тестирования недопустимо нахождение родителей, учителей и других лиц на территории пункта проведения ЕНТ. Впускать в аудитории будут тестируемых через баррикадные ленты по очереди с соблюдением дистанции. Рассаживаются выпускники на расстоянии не менее метра друг от друга. У каждого тестируемого своё место, огороженное оргстеклом», – отметила Динара Баймагамбетова.

Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в пункты тестирования выпускники должны приходить в масках. Также будет осуществляться термометрия. Все пункты оснащены санитайзерами, ограничительными лентами, дезинфицирующими ковриками. В каждой аудитории установлены урны для использованных масок, рециркуляторы и бактерицидные лампы.

Для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта или для зачисления на учёбу на платной основе установлены следующие пороговые баллы:

«Педагогические науки» – не менее 75 баллов;

«Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 65 баллов;

«Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов;

Для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При этом по каждому предмету тестируемый должен набрать не менее пяти баллов. Всего выпускникам предстоит ответить на 120 вопросов, правильные ответы на которые суммируются в 140 баллов. То есть в профильных предметах есть вопросы, которые оцениваются от 0 до 2 баллов, а остальные вопросы по 1 баллу.

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#Карагандинская область   #Образование   #Вузы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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